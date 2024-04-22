وكيل تعليم القاهرة يكشف لـ"الخليج 365" إجراءات المديرية لاستقبال امتحانات نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في القاهرة، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسي "الدور الأول" والتي تنعقد في الفترة من 8-5-2024 حتى 22-5-2024.

وأضاف "موسى" في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنه تم التنبيه على مديري عموم جميع الإدارات التعليمية بالاستعداد التام لاستقبال امتحانات نهاية العام، لافتا إلى أنه تم التنبيه على مديري المديريات بتعقيم اللجان والتأكد من الإضاءة والتهوية وسلامة الأثاث ومناسبة المقاعد للمرحلة العمرية.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم مراعاة التباعد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بالإضافة إلى عدم حرمان أي طالب من دخول الامتحانات، فضلا عن عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي من أجهزة الاتصال أو التقنية الحديثة داخل اللجان للمراقبين والطلاب.

وتابع إلى أنه سيتم توفير الجو المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة مع الإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية، بالإضافة إلى تجهيز أعمال الكنترول والتصحيح والرصد في الشيتات أولًا بأول ووضع مصلحة الطالب في المقام الأول، لافتا إلى أنه من المقرر أن تُعقد الامتحانات وفقًا للخريطة الزمنية التي وضعتها الوزارة للامتحانات. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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