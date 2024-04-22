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بالصور| كشفه 20 جنيه وببلاش للمحتاجين.. الآلاف يشيعون جثمان طبيب الغلابة إبراهيم تكلا من كنيسة سمادون بالمنوفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

شيع الآلاف من أهالي قرية سمادون والقرى المجاورة لها التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جثمان الطبيب والجراح "شفيق تكلا" بعدما وافته المنية قبل ساعات، والذي يلقبه أهالي مركز أشمون بطبيب الغلابة حيث لم يتخطى سعر الكشف عنده العشرون جنيهًا.

أحمد شعبان، أحد الأهالي قال لموقع الخليج 365 إن الراحل يتمتع بسُمعة طيبة بين أهالي القرية والمركز إذ لم يكن يتقاضى أي مبالغ من المحتاجين وسعر كشفه العادي عشرين جنيهًا فقط، رغم قيمته الكبيرة ومهارته الفزّة في تشخيص وعلاج الأمراض، كما وصى نجله الطبيب كذلك باتباع نفس قيمة الكشف، لذا بمجرد وفاته خرجت جموع غفيرة من القرية تشارك في جنازته.

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي قرية سمادون على رحيل الطبيب، مؤكدين أنه لم يتأخر عن علاج الحالات حتى في نهاية عمره ومع اشتداد المرض على جسده.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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