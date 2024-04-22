المولوي استقبل وفدا من "لبنان القوي" والرياشي وبحث مع أبو حيدر ولحود في شؤون اقتصادية وزراعية

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، وفدا من "تكتل لبنان القوي"، وعرض معه الأوضاع وشؤونا خدماتية عامة.
وتحدث باسم الوفد النائب شربل مارون، الذي قال: "قمنا بزيارة وزير الداخلية كوفد من تكتل لبنان القوي، وكانت لدينا أسئلة بحثناها مع معاليه، ونشكره على وقته، وسننقل نتائج الاجتماع إلى الهيئة السياسية للتكتل لمتابعة هذا الموضوع والوصول إلى قرار".
كذلك، استقبل المولوي النائب ملحم الرياشي، وبحث معه في الأوضاع العامة وشؤون سياسية.
والتقى النائب السابق منصور البون، وبحث معه في أمور منطقة كسروان الفتوح.
ثم التقى المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، وبحث معهما في شؤون تتعلق بوزارتي الاقتصاد والزراعة.
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