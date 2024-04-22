بو حبيب استقبل سميث ورحب بقرار الاتحاد الأوروبي الهادف إلى دعم الجيش

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بو حبيب، نائب رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية هارفي سميث، في حضور السفير البريطاني هاميش كويل والمفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهاليي، يرافقه سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال.

وخلال اللقاء، أكد بوحبيب "تمسك لبنان بالقرار ١٧٠١ وضرورة وقف الآلة الحربية والاستعداد لتثبيت إظهار الحدود البرية مع إسرائيل حول النقاط المتنازع عليها".

واعتبر أن "وقف إطلاق النار يمهد الطريق الى البحث عن استقرار مستدام"، وقال: "لبنان لا يريد الحرب التي لا تزال هي المسيطرة على المشهد حتى الآن".

وأشار إلى أن "الحلول الديبلوماسية المبنية على الشرعية الدولية والقرارات الأممية تشكل الباب الوحيد لضمان السلم والاستقرار الدوليين"، وقال: "نبدي ارتياحنا للتفهم المتزايد للاتحاد الأوروبي لهواجس لبنان في موضوع النزوح والمقاربة المتطورة الهادفة الى إيجاد حل مستدام يعيد السوريين بكرامة وأمان إلى وطنهم".

ورحب بو حبيب ب"قرار الاتحاد الأوروبي الهادف إلى دعم الجيش اللبناني لضمان مهماته الوطنية، ومن ضمنها انتشاره في الجنوب وفقا للقرار ١٧٠١"، مؤكدا "أهمية دعم الإدارات العامة في لبنان لضمان وجود الدولة وفعاليتها ومؤسساتها".