تدابير سير غدا لمناسبة احياء ذكرى الإبادة الأرمنية

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنه "بتاريخ 23-4-2024، وبمناسبة ذكرى الإبادة الأرمنية ستقام اعتباراً من الساعة 19,00 مسيرة مشيّا على الأقدام انطلاقًا من محلة برج حمود وصولاً الى بطريركية الأرمن -انطلياس، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية لحين انتهاء المسيرة:
أولاً: تضييق السير على المسلك الشرقي للأوتوستراد.
ثانياً: تحويل السير القادم من محلة الرابية باتجاه بطريركية الأرمن نحو ساحة انطلياس.
وطلبت من المواطنين أخذ العلم وتجنب سلوك هذه الطرقات، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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