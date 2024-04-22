كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الجيش في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أطلقت "عدة" صواريخ باليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي، ما أثار حفيظة سول التي وصفت‭ ‬عملية الإطلاق بأنها تهديد خطير للاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

كما جاء في تحذير، صادر عن الحكومة اليابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي، وردد خفر السواحل الياباني نفس الحديث. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن المقذوف سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يشتبه في أنها عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من مكان قريب من العاصمة بيونجيانج. وحلقت الصواريخ لمسافة بلغت نحو 300 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر.

وقالت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي، اليوم الاثنين في بيان، إنها على علم بإطلاق صواريخ باليستية، مضيفة أنها لم تقدر وجود أي تهديد فوري للأفراد الأميركيين أو الأراضي أو الحلفاء من عملية الإطلاق.