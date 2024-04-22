"نيويورك تايمز": حماس والمنظمات المسلحة الأخرى لا يزال لديها قوات عديدة فوق الأرض وتحتها

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "سحق حماس قد يستغرق سنوات، وسرعة إعادة بناء حماس ستعتمد على قرارات إسرائيل بمراحل الحرب التالية وبعدها، وما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف مقاتل صمدوا في شمال غزة".

وبحسب الصحيفة، فأنه "من المرجح أن تظل حماس قوة في غزة عندما ينتهي القتال"، مضيفين "حماس والمنظمات المسلحة الأخرى لا يزال لديها قوات عديدة فوق الأرض وتحتها".