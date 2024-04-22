توجه النائب ادغار طرابلسي الى وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، قائلا: "بناء على مراجعات من اخوتنا الاساتذة الاورثوذكسيين، ولتحقيق العدل في الرعية، نطلب اعادة النظر بعطلة عيد الفصح الشرقي لتشمل يوم خميس القربان بـ 2 ايار 2024".

كانت هذه تفاصيل خبر طرابلسي للحلبي: نطلب اعادة النظر بعطلة عيد الفصح الشرقي لتشمل يوم خميس القربان بـ2 ايار 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.