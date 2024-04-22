"لدعمه الاحتلال".. وسائل إعلام: مسلمي أمريكا لن يدعموا بايدن في انتخابات الرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت قناة NBC التلفزيونية، إن مسلمي الولايات المتحدة لن يدعموا الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك عقب موافقة مجلس النواب على المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وأضافت القناة الأمريكية، أن الكثير من الأمريكيين المسلمين أعربوا عن غضبهم من إدارة بايدن لدعمها تحركات إسرائيل في غزة، موضحة أن المسلمين الأمريكيين يصفون توقيع الرئيس الأمريكي المحتمل على حزمة المساعدات للاحتلال، بأنها "نقطة اللاعودة" و"الكارثة المطلقة".

من جانبه قال روبرت مكاو مدير إدارة الشؤون الحكومية في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إنه في حالة توقيع بايدن على الحزمة التي تشمل المساعدات لإسرائيل، فإن هذا القرار يمكن أن يمثل نقطة اللاعودة لعلاقة البيت الأبيض مع الجالية الأمريكية المسلمة والأمريكيين الآخرين المعارضين للإبادة الجماعية في غزة.

وأشارت NBC أن هذا الوضع يمكن أن يلعب دورا رئيسيا في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتأرجحة التي فاز فيها بايدن بفارق ضئيل في عام 2020. حيث يدور الحديث في المقام الأول حول ولايات أريزونا وجورجيا وميشيغان.

وان الزعماء المسلمون والعرب في ميشيغان رفضوا لقاء فريق حملة بايدن في يناير على خلفية الحرب في غزة، متوعدين بعدم التصويت له في الانتخابات القادمة.