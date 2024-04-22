زيلينسكي: أوكرانيا والولايات المتحدة بدأتا العمل على اتفاق أمني ثنائي

اكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي جو بايدن، أن البلدين "باشرا العمل على اتفاق أمني" ثنائي.

واوضح زيلينسكي في مداخلته اليومية، إن "فريقينا - أوكرانيا والولايات المتحدة - باشرا العمل على اتفاق أمني ثنائي"، مؤكدا أيضا أن كييف وواشنطن احرزتا تقدما في شأن تسليم أوكرانيا صواريخ أميركية بعيدة المدى من طراز "اتاكمز".

وفي وقت سابق، وجه زيلينسكي الإثنين عبر الهاتف شكره الى نظيره الاميركي جو بايدن لـ"دعمه الراسخ" لبلاده، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الاميركي على رزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف وعد سيّد البيت الابيض بإرسالها "سريعا".

ووعد بايدن زيلينسكي بأن يرسل اليه "سريعا" مساعدات عسكرية "مهمة"، ما ان يصادق الكونغرس الاميركي نهائيا عليها.