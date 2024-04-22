رأت وزارة الخارجية الأميركية، أن "لا سبيل للقيام بعملية برفح لا تضر بالمدنيين ولا تعرقل المساعدات ونواصل توضيح ذلك لإسرائيل، ونحن لا نريد إجلاء الفلسطينيين من رفح إلا إذا كان ذلك للعودة إلى منازلهم".
وأشارت الخارجية الأميركية، الى أننا "لا نعتقد أن هناك أي طريقة فعالة لإجلاء 1.4 مليون فلسطيني من رفح".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأميركية: لا نريد إجلاء الفلسطينيين من رفح إلا إذا كان ذلك للعودة إلى منازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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