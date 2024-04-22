البيت الابيض: بايدن يعد زيلينسكي بإرسال مساعدات عسكرية جديدة مهمة سريعا

وعد الرئيس الأميركي جو بايدن في اتصال هاتفي مع نظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن يرسل اليه "سريعا" مساعدات عسكرية "مهمة"، ما ان يصادق الكونغرس الاميركي نهائيا على رزمة مساعدات لكييف بقيمة 61 مليار دولار.

وذكر البيت الابيض في بيان، إن الولايات المتحدة "ستقدم سريعا مساعدات عسكرية جديدة مهمة لتلبية الحاجات الملحة لأوكرانيا في ساحة المعركة وعلى صعيد الدفاع الجوي"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأميركي على رزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

واشار الرئيس الأوكراني في تصريح له، الى انه "ممتن لجو بايدن لدعمه الراسخ لاوكرانيا ولقيادته العالمية الفعلية". وأشار إلى أن نظيره الاميركي أكد له أن رزمة المساعدات الجديدة ستكون "سريعة وقوية وستعزز قدراتنا على الصعيد الدفاع الجوي والبعيد المدى والمدفعية".

وأجرى الرئيس الأميركي أيضا محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، وفق البيت الأبيض، وقد توافقا على الأهمية "الحيوية" لمواصلة دعم أوكرانيا.