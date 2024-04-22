شكرا لقرائتكم خبر 1,160 كيلو تمر هدية سعودية للبرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1,160 كجم من التمر في ولايات أمازوناس، بارا، رروندونيا في البرازيل الاتحادية، استفاد منها 580 فردا من الفئات الأكثر احتياجا، ضمن مشروع توزيع 100 طن من التمور في البرازيل الاتحادية والدول المجاورة لها.

يذكر أن المشروع يهدف إلى توزيع 100 طن من التمور للفئات الأكثر احتياجا في 20 ولاية برازيلية، إضافة إلى 12 دولة أخرى في قارتي أمريكا الجنوبية والوسطى.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للعديد من الدول حول العالم.