شكرا لقرائتكم خبر رئيس العراق لإردوغان: أرضنا لن تكون منطلقا لتهديدكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، أمس، إلى العمل والتنسيق المشترك بين العراق وتركيا لمكافحة الإرهاب، وضمان الأمن المشترك للبلدين والمنطقة.

وقال خلال استقباله الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، «إن العراق يرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء أو تهديد دول الجوار. كما نرفض أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقية، ووجوب احترام سيادة العراق وأمنه القومي»، حسب بيان للرئاسة العراقية.

ودعا إلى ضرورة معالجة «ملف المياه والأزمة التي يعانيها العراق جراء انخفاض التدفقات المائية عبر نهري دجلة والفرات، وأثرها على مجمل الفعاليات الحياتية، وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته، والاستفادة من الخبرات في إدارة ملف المياه وبناء السدود، والتنسيق والتشاور بشأن المشاريع والمنشآت التي تقام على نهري دجلة والفرات».

وأكد الرئيس العراقي «أهمية استئناف عمل اللجان المشتركة، وتفعيل بنود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز روابط الصداقة والتعاون، وأن العراق حريص على استكمال مشروع طريق التنمية الذي سيربط دول الخليج مع أوروبا عبر تركيا، والذي ستكون له مردودات اقتصادية كبيرة، ويوسع حركة التبادل التجاري».