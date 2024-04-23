11 ألف طالب من غزة يلتحقون بمدارس الضفة

ابوظبي - سيف اليزيد - رام الله (الاتحاد)

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أمس، أن 11 ألف طالب من قطاع غزة انتسبوا لمدارس الضفة الغربية عن بُعد، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 6 أشهر.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن 19 مدرسة في الضفة، افتتحت باب الانتساب إليها عن بُعد لـ 11 ألف من طلاب غزة الموجودين في الخارج، حيث تطوّع معلمون ومعلمات ومديرو مدارس ومشرفون تربويون لهذه المهمة.

وقال وزير التربية والتعليم أمجد برهم، إن «الوزارة تولي اهتماماً بالغاً لتوفير كل ما من شأنه خدمة الطلبة في قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم الناتجة عن الحرب، وما شهده القطاع من تدمير ممنهج طال الأطفال وطلبة المدارس والجامعات والكوادر التربوية والأكاديمية».

ولفت إلى أن ما تقوم به الوزارة «يجسّد مسؤوليتها والتزامها بالدفاع عن الحق في التعليم، وضمان توفير كل السبل الكفيلة بتمكين طلبة غزة، من نيل حقهم في التعليم، رغم قسوة المشهد، وآثار العدوان».

وفي السياق، أشار إلى أن 1000 طالب من العالقين خارج القطاع سيقدمون لامتحان الثانوية العامة في البلدان العالقين فيها، بينهم 800 في مصر، وفق ترتيبات خاصة، دون مزيد من التفاصيل.

وحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، قُتل 6 آلاف و237 طالباً وطالبة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، وأصيب 10 آلاف و300 بجروح.

وأشارت الوزارة إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا»، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير 40 منها بالكامل، وتعرّض 111 لأضرار بالغة.

وقبل أيام عدة، حذر خبراء أمميون من «إبادة تعليمية متعمدة» في قطاع غزة، عقب تدمير أكثر من 80 بالمئة من مدارس القطاع.

تدمير 80 % من المدارس

قال 19 خبيراً ومقرراً أممياً مستقلاً، في بيان مشترك، إنه «مع تضرر أو تدمير أكثر من 80 بالمئة من مدارس غزة، قد يكون التساؤل معقولاً عما إذا كان هناك جهد متعمد لتدمير نظام التعليم الفلسطيني بشكل شامل، وهو عمل يعرف باسم الإبادة التعليمية».

وأوضح الخبراء أن «الهجمات القاسية المستمرة على البنية التحتية التعليمية في غزة لها تأثير مدمر طويل الأمد على حقوق السكان الأساسية في التعلم والتعبير عن أنفسهم بحرية، ما يحرم جيلاً آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم»، وفق ما ذكره موقع «أخبار الأمم المتحدة».