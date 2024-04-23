لجنة تحقيق أممية: لا دليل على تورط موظفي «الأونروا» في هجوم 7 أكتوبر

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

أعلنت مراجعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن للوكالة أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني، رغم المشاكل القائمة.

وجاء في تقرير «قد يدفع بعض المانحين إلى مراجعة تجميد التمويل، أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم ادعاءها بأن عدداً كبيراً من موظفي (الأونروا) أعضاء في منظمات إرهابية».

وعينت الأمم المتحدة، وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، لقيادة مراجعة الحياد الخاصة بـ«الأونروا» في فبراير بعدما زعمت إسرائيل أن 12 موظفاً في الوكالة شاركوا في هجوم 7 أكتوبر.

وفي تحقيق منفصل، تنظر هيئة رقابية في الأمم المتحدة في الاتهامات لموظفي «الأونروا» الـ 12.

وجاء في التقرير أن «إسرائيل قدمت ادعاءات علنية، استناداً إلى قائمة موظفي (الأونروا) قدمت لها في مارس، بأن عدداً كبيراً من موظفي الوكالة أعضاء في منظمات إرهابية».

وأضافت «لكن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة داعمة لذلك».

بدوره، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، أمس، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قَبِل توصيات المراجعة المستقلة لعمل «الأونروا».

وأضاف المتحدث، أن مفوض عام «الأونروا»، بدعم من جوتيريش، يعتزم وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات، متابعاً: «الأمين العام يناشد جميع الدول بدعم (الأونروا) بشكل فعال، باعتبارها شريان حياة للاجئي فلسطين في المنطقة».