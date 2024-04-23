فقدان 11شخصًا وتشريد أكثر من 53 ألف آخرين في فيضانات الصين

ياسر رشاد - القاهرة - تسببت الفيضانات الشديدة والأمطار الغزيرة، التي ضربت جنوب الصين، إلى فقدان 11 شخصا وتشريد عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب مياه السيول الجارفة التي غمرت المنازل والطرقات في مدينة شينجيوان، وذلك وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية" .

فقدان 11شخصًا وتشريد أكثر من 53ألف آخرين في فيضانات الصين

وقد هطلت أمطار غزيرة على مقاطعة قوانددونج بجنوب البلاد في الأيّام الماضية، ما أدّى لارتفاع منسوب الأنهار وأثار مخاوف من فيضانات .

وأشار قسم إدارة الكوارث المحلي الصيني إن "ما مجموعه 11 شخصًا فقدوا بعد الهطول المتواصل للأمطار في أنحاء مختلفة" من المقاطعة، موضحة أن تم إجلاء أكثر من 53 ألف شخص في المقاطعة ونقلهم إلى أماكن أخرى، منهم أكثر من 45 ألفًا من مدينة تشينجيوان الواقعة على ضفّتي نهر بي في منطقة دلتا نهر اللؤلؤة.

ووثقت فيديوهات تم نشرها على منصات التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، وهي تظهر سيول قوية جارفة وهي تجرف السيارات وتغمر الطرقات والمنازل

وفي وقت آخر ، توقعت هيئة الأرصاد الجوّيّة استمرار ، وحصول "عواصف رعدية ورياح عاتية في المياه الساحلية لقوانجدونج" بما قد يؤثر على مدن كبرى مثل هونج كونج وشينزن، على أن تواجه مقاطعات مجاورة مثل فوجيان وقويتشو وقوانجشي "تساقط أمطار غزيرة على المدى القصير".

​​في سياق آخر ، كما قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن حروب المنطقة تضعها في منعطف خطير ومستقبل مظلم وعواقب كارثية.

وشدد الأمين العام ؛على هامش منتدى الأمن والتعاون الإقليمي بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة ومحيطها.



كما طالب البديوي ؛ إسرائيل بوقف اطلاق النار ووقف عملياتها العسكرية ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تأخير، مطالبًا المجتمع الدولي أيضاً باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إسرائيل ردا على العقوبات الجماعية التي تفرضها على الفلسطينيين.

وأشارالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي؛ إلى أن أوضاع المنطقة أخذت منحى خطيراً بالنسبة إلى شعوب المنطقة ويجب على كافة الأطراف ضبط النفس.

وفي سياق آخر ، أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الوضع في كوسوفو يثير قلقا بالغا بالنسبة لروسيا، لافتا إلى أن الأمور في المنطقة ماضية في التدهور.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن كوسوفو: «الوضع في كوسوفو وفي المنطقة ككل يثير قلقنا الشديد، فهو مستمر في التدهور».

وأشار نيبينزيا إلى أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد على الغرب بشكل جماعي التستر على «العنف المنهجي الواضح ذي الدوافع العرقية من قبل سلطات بريشتينا».

