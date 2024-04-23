رئيس "زراعة النواب" ينتقد الحكومة بسبب تأخر إنشاء معمل بحوث صحة الحيوان بالمنصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

وجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، انتقادات حادة للحكومة بسبب تأخر في إنشاء مقر جديد معمل بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة رغم توصية اللجنة من قبل بإنشائه وموافقة مختلف الجهات، نظرًا لصدور قرار إزالة للمقر الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن عدم إنهاء إجراءات الترخيص بإنشاء مقر لمعهد بحوث صحة الحيوان بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وقال "الحصرى"، إن محافظة الدقهلية تضم أكبر عدد من مزارع الدواجن والمزارع السمكية بنطاق بحيرة المنزلة وثروة حيوانية كبيرة، ولا يجوز أن يتم التأخر في إنشاء مقر المعمل لمدة تزيد عن ٢٠ شهر بدون مبرر.

وأضاف، أن ذلك المعمل سيحد من انتشار الأمراض والحفاظ على الثروة الحيوانية، وتوفير بروتين صحي جيد للحفاظ على صحة الإنسان.

وأنتقد الحصرى، وجود اعتماد مالي ورغم ذلك عدم التنفيذ، قائلا،: ننقل نبض الناس والشارع المصرى ولا يجوز الاستمرار في هذا النهج، فالحكومة ودن من طين وودن من عجين.

وتابع، ذلك النهج يعد استهتار بمقدرات الشعب المصرى وإهدار للمال العام نظرا لعدم استغلال الأموال المخصصة.