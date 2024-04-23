الزوارق الحربية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات على شمال قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - شنت الزوارق الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، العديد من الغارات على شواطئ الزوايدة، ودير البلح، والنصيرات.

فيما شهدت مناطق شمال القطاع سلسلة غارات "عنيفة"، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين، وتدمير منازل وممتلكات.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية، فإنه بعد مائتي يوم من العدوان الاسرائيلي، قصفت زوارق الاحتلال الحربية شواطئ منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة.

الزوارق الحربية الإسرائيلية

كما أطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية قذائفها باتجاه شاطئ النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما أغارت الطائرات الحربية على شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة.

وشهدت مناطق شمال غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع، سلسلة غارات عنيفة من طائرات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت، مساء الإثنين، عدة مناطق في قطاع غزة، حيث أفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال توغلت في بلدة بيت حانون شمال القطاع، من عدة محاور وسط إطلاق نار، فيما قصفت مدفعيتها محيط مراكز الإيواء في شارع زمو بالبلدة.

وأضاف أن مدفعية الاحتلال استهدفت شارع الشيماء في بيت لاهيا شمال غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية والطائرات المُسيرة النار صوب المغراقة والزهراء وسط القطاع.

وكان جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة أعلن في بيان، ارتفاع حصيلة الجثث المكتشفة إلى 283، في مقبرة جماعية اكتشفت السبت في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس جنوب القطاع، الذي انسحب منه الجيش الإسرائيلي بعد انتهاكات واسعة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى34151 شهيدا، و77084 مصابا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

يذكر أنه قد أعلن مدير مستشفى أريحا الحكومي، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد الشاب شادي عيسى جلايطة (44 عاما)، وهو أب لثلاثة أبناء، برصاص الاحتلال في أريحا.

وقال مراسل وكالة وفا، إن الشهيد شادي، هو شقيق الأسير فادي جلايطة (46 عاما)، الذي دخل الأربعاء الماضي، عامه الـ24 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، علما أنه محكوم بالسجن مدة 25 عاما، وتوفي والده وهو بالسجن.

كما أصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، جنوب وشمال مدينة أريحا، وقرية الديوك الفوقا وعدة أحياء في المدينة.

وأفادت مصادر صحية بإصابة مواطن برصاصة في الصدر، ووصفت اصابته بالخطيرة، في مخيم عقبة جبر، وبإصابة ثانية في البطن وصلت الى مستشفى أريحا الحكومي.

وقالت مصادر فلسطينية، إنه جرى اقتحام المخيمين بالتزامن من قبل قوات الاحتلال التي داهمت وفتشت عددا من المنازل.