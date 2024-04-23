يعقوب: على اللجنة القضائية والأمنية أن تقرر إعادة غالبية المساجين السوريين

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له، أنه يكفي مزايدات في ملف النازحين السوريين ولا يمكن تزييف ما حصل من رهانات خاطئة، واليوم على اللجنة القضائية والأمنية أن تقرر إعادة غالبية المساجين السوريين الذين يفوق عددهم ٢٨٠٠ سجين.

وتابع :"للاسف فإن كل المطالبات بعودة النازحين تسقط عندما لا نسمع ردا على الوفد البريطاني والأوروبي الذي تحدث من على منبر السراي الحكومي أن الاتحاد الأوروبي لا زال يدعم النازحين السوريين في لبنان"، مضيفا :"للعلم ليس السياسيين وحدهم يرضخون لأوامر الغرب ضد مصلحة بلدهم إنما بعض الضباط الأمنيين ايضا يخافون من تهديدات مفوضية اللاجئين ولا يقومون بواجبهم".