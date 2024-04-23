اصطدام طائرتين هليكوبتر للبحرية الملكية الماليزية.. بالفيديو

ياسر رشاد - القاهرة - في حادث غير معتاد، اصطدمت طائرتين هليكوبتر في عرض للبحرية الملكية الماليزية اليوم الثلاثاء.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز"، قالت البحرية الماليزية في بيان لها إن 10 أشخاص لقوا حتفهم، جراء تصادم طائرتين هليكوبتر في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية، مضيفة:"الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية الساعة 9.32 صباح الثلاثاء (0132 بتوقيت جرينتش)".

وأضافت البحرية: "تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم".

وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو عبر منصة التواصل الاجتماعي"إكس" تويتر سابقًا، يظهر حوالي 8 طائرات في الجو في عملية تحليق جماعية، وبعد ثواني من التحليق ظهر طائرتين متقاربتين واصطدموا ببعضهم وسقطت بشكل مفجائي الطائرتان من المجموعة، ولم يتم نشر أي تفاصيل أكثر عن الحادث حتى الآن.