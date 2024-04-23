أفادت قناة "الجزيرة"، بأنّ "صفارات الإنذار تدوي في ​سديروت​ وإيفيم ونير عام في غلاف غزة الشمالي". في السّياق، أشارت وسائل إعلام إسرائيليّة، إلى "اعتراض 4 صواريخ في سماء سديروت، من دون وقوع إصابات".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: اعتراض 4 صواريخ في سماء سديروت بغلاف غزة الشمالي من دون إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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