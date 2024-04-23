المطران معوض احتفل بالقداس في كنيسة مار جرجس- المعلقة بمناسبة عيد القديس مار جرجس

احتفل المطران جوزاف معوّض راعي أبرشية زحلة المارونية بالقدّاس الإلهي في كنيسة مارجرجس المعلقة بمناسبة عيد القديس مار جرجس وبحضور الفعاليات السياسية، الامنية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، بمعاونة الآباء الياس خليل خادم الرعية والأب جوزيف شربل رئيس دير مار انطونيوس الكبير في زحلة والشماس بطرس رحمه. كما احتفل ايضا بالقداس الالهي في كنيسة مارجرجس المريجات وقد عاونه فيه الأب ألبير سكاف خادم الرعية .

تطرّق معوّض في عظاته إلى سيرة حياة القديس جرجس الذي ولد في العام 280 في مدينة اللّد في فلسطين، وقد توفّي والده باكراً، فتلقّى التربية المسيحية الصالحة على يد والدته، كما انخرط في الجنديّة كقائد ألف في جيش الأمبراطورية الرومانية التي عاد وعارض قراراتها المتعلّقة بطرد المسيحيين، ورفض القديس جرجس أيضاً الخضوع للأوثان ما أدى إلى استشهاده دفاعا عن ايمانه وعن كنيسته.