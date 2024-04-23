تفاصيل احتفال الطائفة السامرية بعيد الفصح بنابلس الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - قامت الطائفة السامرية التي تصف نفسها أنها حراس التوراة الحقيقية، بالاحتفال الليلة، بأول أيام "عيد الفصح"، على قمة جبل جرزيم في نابلس، والذي يستمر لسبعة أيام حسب التقويم السامري، ويتذكرون فيه خروج بني إسرائيل من مصر.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، يصادف هذا العيد الرابع عشر من الشهر الأول للسنة العبرية حسب التقويم العبري السامري، ويُقام كل عام على قمة جبل جرزيم، ويُطلق عليه عيد "قربان الفصح"، ويقوم السامريون قبل أربعة عشر يوما من هذه المناسبة بأداء الصلوات عند الفجر وعند المغرب في الكنيس السامري برئاسة الكاهن الأكبر وإمام الطائفة، وتستمر كل صلاة مدة ساعة كاملة، حيث يتم قراءة آيات من شريعتهم التي تروي قصة التحرر من العبودية، وأثناء هذه الأيام يتم تحضير ما يقارب 70 خروفا، لجميع أبناء الطائفة القاطنين في كل من جبل جرزيم وحولون، وأثناء الأربعة عشر يوما يتم جمع الحطب والسريس، كما يتناولون نبتة شديدة المرارة، لتذكُّر المعاناة ومرارة الحياة التي عاشها بنو إسرائيل.

وتختتم طقوس العيد بالحج الكبير إلى أعلى قمة جبل جرزيم، الموقع المقدس لهذه الطائفة، حيث يحجون إليه ثلاث مرات سنويا، خلال أعياد "الفصح" و"الحصاد" و"العرش".

يذكر أن عدد السامريين الذين يصفون أنفسهم أنهم حراس التوراة الحقيقية نحو 800 شخص، يعيش نصفهم في نابلس، والنصف الآخر في "حولون" داخل أراضي عام 1948، ويحتفلون بأعياد التوراة، وعددها سبعة هي: عيد الفصح، وعيد الفطير، وعيد الحصاد، وعيد رأس السنة العبرية، وعيد الغفران، وعيد العرش، والعيد الثامن أو فرحة التوراة، ويحجون ثلاث مرات سنويا على قمة جبلهم المقدس "جرزيم".