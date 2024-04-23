كوريا الجنوبية ورومانيا توقعان 5 اتفاقيات بمجالات تكنولوجيا الدفاع والطاقة النووية

ياسر رشاد - القاهرة - في اليوم الثاني من زيارة الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس لكوريا الجنوبية، اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك يول" على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والطاقة النووية كجزء من الجهود لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، توصل الرئيسان اليوم الثلاثاء إلى الاتفاق خلال محادثات قمة عقدت في اليوم الثاني من الزيارة التي تستمر 4 أيام، وأصدرا بيانا مشتركا حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تم إنشاؤها في عام 2008.

ووفقا للبيان الصادر، فقد أكدا مجددا التزامهما بمواصلة الحوار والمشاورات الثنائية حول القضايا المتعلقة بالدفاع بما في ذلك من خلال اللجنة المشتركة لصناعة الدفاع والخدمات اللوجستية لتبادل المعلومات وزيادة التعاون الثنائي في مجال صناعة الدفاع من خلال الإنتاج المشترك للمعدات العسكرية والتعاون في مجال تكنولوجيا الدفاع.

واتفق الجانبان على التعاون في مجالات التعليم العسكري والتدريب، والطب العسكري، والتبادلات الرياضية والثقافية، وتبادل المعلومات والخبرات، ما ناقش الطرفان التعاون في قطاع الطاقة النووية وأكدا مرة أخرى التزامهما بالانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري.

وقال المكتب الرئاسي إن المفاوضات تجري حاليا لتصدير أنظمة أسلحة مختلفة إلى رومانيا بعد أن تقدمت بطلب لشراء صواريخ أرض جو من طراز تشيرون من كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي، وقال البيان أيضًا، إنه من أجل مكافحة آثار تغير المناخ وبهدف زيادة أمن الطاقة في منطقتيهما، سيعمل الجانبان على زيادة التعاون من خلال المشاورات الثنائية والمشاركة في مشاريع الطاقة المشتركة مع التركيز على تقنيات الطاقة النووية على نطاق واسع والمفاعلات المعيارية الصغيرة والهيدروجين والطاقة المتجددة وزيادة الاستثمارات.

ويخطط الرئيس يوهانيس لزيارة مصنع دوسان للطاقة في تشانجوون على بعد 298 كيلومترا جنوب شرق سيئول يوم غد الأربعاء لاستكشاف مجالات التعاون في قطاع الطاقة النووية، حيث أن الشركة متخصصة في بناء المحطات وتقديم الحلول في قطاعات الطاقة الحرارية والنووية والمتجددة.

كما اتفق الجانبان على الحاجة إلى تعاون أوثق ضد التهديدات التي يتعرض لها النظام الدولي القائم على القواعد مثل الحرب الروسية على أوكرانيا والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

ووقع البلدان على 5 اتفاقيات بمناسبة محادثات القمة هي: