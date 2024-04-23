الريجي ضبطت مطبعة لتزوير العملات واكياس المعسل في إحدى المناطق اللبنانية

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، وضبطت مطبعة لتزوير الأكياس للمعسل بالإضافة لتزوير العملات في إحدى المناطق اللبنانية. وأُقفلت المطبعة بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القاضي علي ابراهيم. وسُطّر محضر ضبط بالمخالف بالاضافة إلى تسليم صاحبها إلى السلطات القضائية.

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