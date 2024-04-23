لفت رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى أنّ "جهدًا حقيقيًّا قام به رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​ في ​باريس​، بحسب ما أخبرتني العصفورة، في اتجاهات عدّة: تأمين 900 مليون دولار للجيش على ثلاث سنوات، حشد دبلوماسي لمنع توسّع الحرب، وعمل جدّي لمعالجة ملف النزوح؛ وهنا نلمس الضّعف الأوروبي في مواجهة الأميركي المُصرّ على حصار سوريا".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب عن جهود ميقاتي في باريس: تأمين 900 مليون دولار للجيش وحشد دبلوماسي لمنع توسع الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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