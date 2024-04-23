السفارة الإيرانية بموسكو تسمح باستخدام بطاقات الائتمان المصرفية الروسية في إيران

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السفارة الإيرانية في روسيا أنه خلال شهرين سيكون من الممكن استخدام بطاقات الائتمان المصرفية الروسية في إيران.

وأكد المستشار التجاري لسفارة الجمهورية الإسلامية لدى موسكو، محسن رحيمي، أن إنشاء البنية التحتية اللازمة لاستخدام البطاقات المصرفية الروسية في إيران جارٍ، وبالطبع سيستغرق بعض الوقت.

وأكد أن هذا الإجراء تم وضعه على جدول الأعمال تماشيًا مع استمرار جهود روسيا وإيران لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

يذكر أن الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، شملت حظر الصادرات النفطية وتكبيل القطاع المصرفي ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية.

بالإضافة إلى ذلك، تم حظر تعامل عدد من المصارف الروسية عبر نظام المراسلات المالية الدولية "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية.

ولكن في عام 2014، عندما هددت الدول الغربية لأول مرة بعزل روسيا عن النظام، بدأت الدول الكبرى في إنشاء بدائل.

في روسيا، ظهر "نظام نقل الرسائل المالية ("إس بي إف إس") ، وفي الصين - نظام المدفوعات بين البنوك عبر الحدود ("سي أي بي إس")، والهند لديها أيضا نظامها الخاص للتحويلات "أوبي" ( ("يو بي أي").

من ناحية أخرى نشرت الدفاع الروسية مشاهد توثق نقل دبابة "ليوبارد" التي سيطرت عليها القوات الروسية على محور أفدييفكا.

وقالت الدفاع الروسية: "قام العسكريون الروس بتسليم دبابة ألمانية من طراز "ليوبارد" تم الاستيلاء عليها في اتجاه أفدييفكا إلى وحدة الإصلاح التابعة لمجموعة القوات المركزية".

وأشارت الدفاع إلى أنه "سيقوم متخصصو الإصلاح باستبدال مسارات كاتربيلر الخزان وبعض عناصر الأسلاك الكهربائية للخزان في وقت قصير، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بشأنها".

وتظهر المشاهد مدرعة روسية تسحب دبابة "ليوبارد" المعطوبة التابعة للقوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، نشر الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف على حسابه في "تلغرام"، لقطات تظهر نقل دبابة "ليوبارد-2" الألمانية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

كما أكد الصحفي الأيرلندي تشي باوز، أن الدبابة الألمانية "ليوبارد 2"، التي استولى عليها الجيش الروسي، في طريقها بالفعل إلى موسكو.