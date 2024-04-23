"ضحية الغلال".. مصرع مزارع أثناء حصاد القمح بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - إسلام عبدالخالق:

لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء؛ جراء تعرضه للسقوط على سير ماكينة حصاد الغلال (دراسة) أثناء موسم حصاد محصول القمح في قرية النوافعة التابعة لنطاق مركز شرطة فاقوس في محافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول المدعو "علاء سليمان" 35 سنة، مزارع ويقيم في قرية النوافعة التابعة لنطاق مركز شرطة فاقوس، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته جراء تعرضه للسقوط على سير ماكينة حصاد الغلال (دراسة) أثناء موسم حصاد محصول القمح في قرية النوافعة التابعة لنطاق مركز شرطة فاقوس.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث.