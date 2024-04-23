بسبب حادث طعن الأسقف.. معركة كلامية بين ماسك ورئيس وزراء أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - تصاعدت حدة المعركة الكلامية بين الملياردير إيلون ماسك من جانب، والحكومة الأسترالية من جانب آخر، بسبب حادث طعن أسقف في سيدني.

وأمرت محكمة أسترالية منصة "إكس" المملوكة لماسك، بإخفاء منشورات تتعلق بحادث طعن الأسقف.

وانتقد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، موقف إيلون ماسك، واصفا إياه بأنه "ملياردير متعجرف" لأنه رفض دعوات الحكومة الأسترالية لإزالة محتوى المنشورات.

وحظرت منصة "إكس" المحتوى لمستخدميها داخل أستراليا، لكنها قالت إنها لن تحظره للمستخدمين خارج البلاد، بحجة أن الحكومة ليس لديها سلطة لإملاء المحتوى الذي يمكن لمستخدميها رؤيته على مستوى العالم.

وانتقد ماسك رئيس الوزراء الأسترالي، قائلا إن الحكم يعني أن أي دولة يمكنها السيطرة على "الإنترنت بالكامل".

وطالبت مفوضة السلامة الإلكترونية منصة "إكس" بإزالة بعض المنشورات التي علقت علنا على الهجوم، والتي يمكن أن تتضمن مقاطع مصورة.

وأظهرت وثائق المحكمة أن القاضي جيفري كينيت، أمر منصة إكس، خلال جلسة استماع، بحجب الوصول إلى تلك المنشورات حتى بعد ظهر غد الأربعاء، لحين النظر في الأمر مرة أخرى.

وقال ألبانيز إن وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتحمل مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرا إلى أن ماسك يكافح من أجل إبقاء المحتوى العنيف على منصته.

وأضاف خلال حديثه للهيئة الإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء "سنفعل ما هو ضروري لمواجهة هذا الملياردير المتعجرف الذي يعتقد أنه فوق القانون، بل والآداب العامة أيضا".

وأوضح ألبانيز أن "ما تفعله مفوضة السلامة الإلكترونية هو القيام بعملها لحماية مصالح الأستراليين".

وكان ماسك قد أطلق في وقت سابق على مفوضة السلامة الإلكترونية لقب "مفوضة الرقابة الأسترالية".