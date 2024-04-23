ترأس راعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار قداسا احتفاليا في كنيسة مار جرجس في جدرا بمناسبة عيد شفيع البلدة.
وألقى المطران العمار عظة من وحي المناسبة، اعتبر فيها أن "عيد مار جرجس، هو وقفة روحية لنا جميعا، لنعود ونستمد من روحانية هذا الشفيع قوة الإيمان والثبات عليه"، مشددا على ان "الإيمان هو المحرك الأساسي لحياتنا اليومية"، داعيا الى أن "نبقى متحدين بكلمة يسوع المسيح الذي قال: أنا الكرمة وأنتم الأغصان"، شارحًا باسهاب المعاني العديدة والهامة لهذه الكلمة.
وأكّد "أهمية ثبات هذه الكرمة في الأرض والبيئة وفي الأجواء لتكون مصدرًا للثمار الجيّدة"، وأشار إلى "ضرورة التمسك بوصايا وتعاليم ربنا يسوع المسيح"، مؤكدًا أنّ "مار جرجس هو مثالًا حيًا وحاضرًا معنا لا يمكن ان يموت لا في الزمان ولا في المكان".
وكانت كلمة شكر للمونسنيور جوزف القزي، وقال: "سنبقى نحمل مشعل الإيمان والشهادة والمحبة مع كل أهلنا في الاقليم والشوف الأعلى والجنوب الذين يستشهدون في سبيل الإيمان والحفاظ على الوطن"، مؤكدا أن "جدرا وكنيستها ستبقى واحة للتلاقي والمحبة والإيمان والوحدة وسدا منيعا بوجه الأعداء التي تتربص بوطننا".
كانت هذه تفاصيل خبر العمار احتفل بعيد مار جرجس في كنيسة جدرا: الإيمان هو المحرك الأساسي لحياتنا اليومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.