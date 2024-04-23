كارثة درب الطباخين.. حريق يلتهم 5 منازل وشجاعة الأهالي تمنع كارثة في الفيوم- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

أصيب 5 أشخاص باختناق في حريق هائل نشب بأحد المنازل بمنطقة درب الطباخين بمدينة الفيوم، ثم انتقل لـ 4 منازل مجاورة احترقت محتوياتها بالكامل قبل أن تخمد قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الأهالى النيران.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم "أول "، يفيد بنشوب حريق في 5 منازل بمنطقة درب الطباخين.

هرعت 3 سيارات إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية بالفيوم، تحت إشراف العميد محمد ماجد مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، حيث جرى السيطرة على مصدر النيران، بالتعاون مع أهالى المنطقة الذين أسرعوا حاملين جراكن وخراطيم المياه، وقاموا بإخراج الأطفال والسيدات من المنازل المجاورة لمنطقة الحريق.

تبين من تحريات المقدم أحمد السوهاجى، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم "أول" أنّ سبب الحريق يرجع لماس كهربائي حدث في الدائرة الكهربائية بمنزل أحد المواطنين بجوار مسجد بلال، ثم انتقل للمنازل المجاورة.

وكشف مصدر أمني أن الحريق تسبب فى إصابة 5 مواطنين باختناقات نتيجة التزاحم بالشوارع الضيقة الملاصقة لمنطقة الحريق جرى نقلهم لمستشفى الفيوم العام للعلاج

وأخطرت نيابة بندر الفيوم، والتى قررت انتداب خبراء من المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وملابساته، ومباشرة التحقيقات.