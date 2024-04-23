أبو عبيدة: الاحتلال الإسرائيلي عالق في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الاحتلال الإسرائيلي عالق في غزة".

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام، في كلمة مصورة له بثتها قناة الجزيرة، "ردة الفعل الهستيرية تجاه الفعل المقاوم من مختلف الجبهات تدل على أهمية العمل المقاوم".

وتابع أبو عبيدة "إننا نقدر كل جهد عسكري وشعبي انضم إلى طوفان الأقصى ونخص جبهات القتال في لبنان واليمن والعراق".

ولفت إلى أن "أولى الجبهات بالمقاومة هي جبهة الضفة الغربية، ونحيي التحية لكل شبر من ضفتنا الحرة الأبية".

وأكد أن رد إيران بحجمه وطبيعته وضع قواعد جديدة وأربك حسابات العدو، داعيًا "جماهير أمتنا إلى تصعيد حراكها الداعم للمقاومة".