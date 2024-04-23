أوضح النائب فيصل كرامي، في حديث لقناة "الجديد"، "أنني لا نريد أن يشعر أهل الجنوب اليوم ما شعرنا به كأهل الشمال بين عامي 2011 و2014، لذلك سنحضر جلسة مجلس النواب ونصوت للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية".

كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: لا نريد أن يشعر أهل الجنوب كما شعر أهل الشمال بين عامي 2011 و2014 وسنصوّت للتمديد للبلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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