الصين: استمرار جهود البحث عن 4 مفقودين عقب اصطدام سفينة شحن بجسر بسبب الأمطار

ياسر رشاد - القاهرة -

يواصل رجال الانقاذ في الصين البحث عن 4 مفقودين في أعقاب اصطدام سفينة شحن بجسر جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب مقاطعة "جوانجدونج" جنوبي البلاد .

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم الثلاثاء أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انقاذ 7 أشخاص بينما تستمر جهود البحث عن 4 آخرين هم أفراد طاقم سفينة الشحن التي اصطدمت بأحد أعمدة جسر في مدينة "فوشان"؛ مما أدى إلى جنوح السفينة وغرقها.

وأصدرت السلطات الصينية تحذيرات من وقوع فيضانات غير مسبوقة بعدما تسبب الهطول الغزير للأمطار في ارتفاع مناسيب مياه الانهار في "جوانجدونج" .

تجدر الإشارة إلى أن جوانجدونج هي أكثر المقاطعات الصينية اكتظاظا بالسكان حيث يقطنها حوالي 127 مليون شخص. وعادة ما تشهد المقاطعة هطولا غزيرا للأمطار في شهر سبتمبر، إلا أنها باتت تشهد أمطارا وفيضانات أكثر حدة وفي وقت أبكر من المعتاد؛ الأمر الذي يرجعه العلماء إلى تغير المناخ.

ملك ماليزيا ينعى مصرع 10 عسكريين جراء اصطدام طائرتي هليكوبتر

أعرب ملك ماليزيا السلطان إبراهيم بن إسكندر عن تعازيه في مصرع عشرة عسكريين جراء اصطدام طائرتي هليكوبتر خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية فوق قاعدة بمدينة "لوموت" في ولاية "بيراك".

وأمر ملك ماليزيا - وفقًا لراديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) اليوم الثلاثاء القوات المسلحة بفتح تحقيق شامل للكشف عن الملابسات المحيطة بالحادث.

من جانبها، أوضحت البحرية الماليزية أنه تم نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى القوات المسلحة بقاعدة "لوموت" البحرية؛ لتحديد هوياتهم.

قالت البحرية الماليزية في بيان إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الثلاثاء، بعد تصادم طائرتي هليكوبتر في الجو خلال تدريب على عرض للبحرية الملكية الماليزية.

وأضافت أن جميع الأشخاص العشرة كانوا من أفراد طاقم الطائرتين، مشيرة إلى أن الحادث وقع في قاعدة لوموت البحرية في ولاية بيراك الغربية الساعة 9.32 صباح اليوم.

وقالت البحرية: "تم التأكد من وفاة جميع الضحايا في مكان الحادث قبل إرسالهم إلى مستشفى قاعدة لوموت العسكرية للتعرف عليهم".

وقال قائد العمليات في دائرة الإطفاء والإنقاذ سهيمي محمد سهيل "ارتطمت المروحيتان ببعضها البعض خلال تحليق تدريبي. أكدت الفرق الطبية مقتل كل الضحايا العشر الذين كانوا على متنهما.

وأظهرت أشرطة فيديو انتشرت على منصّات التواصل الاجتماعي، مروحيات تحلّق في تشكيل واحد على علو منخفض فوق ملعب لوموت استعدادا لاحتفالات للقوات البحرية في مايو.