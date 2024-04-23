الأردن يرحب بنتائج تقرير أممي يؤكد حيادية وكالة أونروا

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء بالمخرجات التي أكدت حيادية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومهنيتها وعلى أنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأي هيئة أممية أخرى كما ورد في تقرير لجنة المراجعة المستقلة للوكالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة: إن هذا التقرير، الذي أصدرته لجنة المراجعة المستقلة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، يعد دليلا على تقدير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله للدور الذي تقوم به الأنروا تجاه أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وشدد السفير القضاة على أن وكالة الأونروا، التي فقدت 178 شخصاً من طاقمها ضحايا لرصاص وقنابل إسرائيل في غزة، هي العمود الفقري وعصب الجهود الإنسانية في غزة وهي وحدها التي تمتلك المعرفة والقدرة والبنية التحتية للمساعدة في تخفيف معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة التي تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وجدد دعوته للدول التي كانت قد علقت مساعداتها للأونروا إلى ضرورة العودة وبشكل عاجل؛ لتقديم الدعم المالي اللازم للوكالة.. مشدداً على أن حملة التضليل التي تقوم الحكومة الإسرائيلية بنشرها ضد الأونروا والأكاذيب وتشويه التاريخ والحقائق ينبغي أن لا تؤثر على الرأي العام العالمي تجاهها بل إن عمل الوكالة الأساسي والتزامها بقيم الأمم المتحدة وتضحياتها وتفاني موظفيها، يجب أن يكون موضع اعتراف وتقدير من العالم بأكمله.

وثمن السفير القضاة دور الدول المانحة في توفير الدعم المالي للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية التي لا يمكن الاستغناء عنها للاجئين الفلسطينيين وبالأخص في قطاع غزة.. مشدداً على أن الأونروا يجب أن تستمر في ولايتها ما استمرت محنة اللاجئين الفلسطينيين وحتى يتم حل قضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي تؤيد حقهم في العودة والتعويض.

أمير الكويت يصل إلى الأردن في زيارة دولة رسمية.. والملك عبدالله في مقدمة مستقبليه

وصل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الثلاثاء إلى المملكة الأردنية الهاشمية؛ في زيارة دولة رسمية، تلبية لدعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وكان العاهل الأردني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في مقدمة مستقبلي أمير الكويت لدى وصوله إلى مطار ماركا بالعاصمة عمان.

وكان في استقبله أيضا: رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وكبار رجال الدولة بالأردن، فيما اصطحب العاهل الأردني أمير الكويت، عقب مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني الكويتي والأردني.