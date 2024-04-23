سيناء العبور للتنمية.. تنفيذ 73 مشروعا للطرق في 10 سنوات بأرض الفيروز



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

نشر مجلس الوزراء "إنفوجرفيك" يتضمن أهم المشروعات في مجال الطرق والتى وصلت لـ 73 مشروعا، وجارٍ تنفيذ 25 مشروعا آخر، والتخطيط لتنفيذ 7 مشروعات، ضمن خطة بدأت منذ 2014 لتنفيذ 460 مشروعا، شملت كافة أنحاء أرض الفيروز.

رصد التقرير جهود إقامة شبكة نقل عملاقة بسيناء ومدن القناة، حيث تشمل مشروعات الطرق والأنفاق والكباري العائمة، إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليصل عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقابل نفق واحد عام 2024، كما تم تنفيذ 5000 كم من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها حتى مارس 2024، علاوة على إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه.

وبالنسبة لمشروعات الموانئ البحرية والبرية، فوفقاً للتقرير تم وجار تطوير 8 موانئ بحرية كما تم إنشاء وتطوير 3 موانئ برية، بينما تتضمن مشروعات السكك الحديدية، مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مرسى مطروح) بطول 675 كم ويشمل 21 محطة، وخط السكة الحديد (الفردان – بئر العبد – العريش – طابا) بطول 500 كم، وجار تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كم، علاوة على ما تشمله مشروعات الطيران حيث تم وجار تطوير 6 مطارات جديدة، بجانب إنشاء مطار البردويل على مساحة 320 ألف م2.