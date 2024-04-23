الجيش الإسرائيلي أقرّ بمقتل رائد احتياط في شمال غزة ما يرفع عدد قتلاه إلى 606 منذ 7 تشرين الأول

أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بمقتل رائد احتياط في لواء الشمال في فرقة غزة، خلال المعارك البريّة في شمال القطاع.

وحتى اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي بمقتل 606 ضباط وجنود إسرائيليين منذ السابع من تشرين الأول، من بينهم 261 قتيلًا في المعارك البريّة داخل غزة.