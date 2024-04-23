أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنّه "بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 2212/1/2023 تاريخ 17/04/2024، ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتركيب لوحة تعريفيّة على المسلك الغربي لنفق الكوكودي (المطار) اعتبارًا من الساعة 20،00 من تاريخه وحتّى الانتهاء، وذلك توثيقًا لإنجاز أعمال إنارة النفق الذكور".
ولفتت إلى أنّه "سيتمّ إقفال المسلك طيلة الفترة المذكورة أعلاه، ولغاية الانتهاء"، لذلك، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعًا للازدحام.
كانت هذه تفاصيل خبر تدابير سير مساء اليوم على المسلك الغربي لنفق المطار لتركيب لوحة تعريفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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