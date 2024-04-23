سليم: خلافي الوحيد مع قائد الجيش العماد جوزاف عون أنه يحاول تجاوز صلاحيات وزير الدفاع

أشار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، ردًا على كلام للوزير السابق الياس المر، إلى أنّه "إذا أراد أن يقدم اوراق اعتماده لأي جهة سياسية فليفعل، لكن دون التطاول على وزير الدفاع".

ولفت إلى أنّ "خلافي الوحيد مع قائد الجيش العماد جوزاف عون أنه يحاول تجاوز صلاحيات وزير الدفاع وعلاقتي جيدة مع مدير مخابرات الجيش".

وشدد سليم على أنّ "الياس المر لا يعرف سبب عدم حضورنا جلسة مجلس الوزراء"، موضحًا أنّ " الخلاف دستوري مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي"، مشيرًا إلى أنّ "كلام المر مرفوض، والمساس بوزارة الدفاع ممنوع".