أمريكا وسلوفاكيا تبحثان أوضاع الشرق الأوسط وسط تدهور البيئة الأمنية العالمية

ياسر رشاد - القاهرة -

بحثت الولايات المتحدة وسلوفاكيا التطورات الأمنية عالميا، بما في ذلك مواجهة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا ونفوذ الصين في أوروبا والاستقرار في مضيق تايوان وعدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان نشرته، اليوم الثلاثاء أن هذه المباحثات جاءت خلال مشاركة ليزا سوير نائبة مساعد وزير الدفاع للسياسة الأوروبية وسياسة حلف شمال الأطلسي في مكتب وزير الدفاع الأمريكي، في رئاسة مجموعة الدفاع رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وسلوفاكيا مع إيجور ميليشر وزير الدولة بوزارة الدفاع للجمهورية السلوفاكية في العاصمة براتيسلافا.

وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز حلف الناتو قبل انعقاد قمة الناتو في الذكرى الخامسة والسبعين في الفترة من 9 إلى 11 يوليو في واشنطن العاصمة.

وأشادت سوير بالذكرى العشرين لتأسيس سلوفاكيا كحليف لحلف شمال الأطلسي، والتزامها بتجاوز أهداف الإنفاق الدفاعي وجهودها للمساهمة في تعزيز أمن الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي.

وبحسب البيان، أكد مسؤولو الدفاع السلوفاكيون التزامهم بأولويات التعاون الأمني الثنائي بما في ذلك التحديث العسكري والتدريبات والمشاركة العسكرية بين الجيشين والتعاون الفني والمساهمات في الأمن العالمي وبرنامج شراكة الدولة السلوفاكي طويل الأمد مع الحرس الوطني في ولاية إنديانا الأمريكية.

أوكرانيا تخصص حوالي 200 مليون دولار أمريكي لبناء تحصينات دفاعية

أعلن مجلس الوزراء الأوكراني، تخصيص 8 مليارات هريفنا (العملة الأوكرانية) (حوالي 200 مليون دولار أمريكي) لبناء تحصينات دفاعية من خلال إعادة توزيع نفقات ميزانية الدولة.

ونقلت وكالة أنباء "يوكراين فورم"، اليوم الثلاثاء، عن رئيس الوزراء دينيس شميهال، قوله، خلال اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء، إنه "منذ بداية عام 2024 ، خصصنا ما يقرب من 38 مليار هريفنايا (حوالي 950 مليار دولار أمريكي) لتحصين خطوط الدفاع .. ولن نتوقف عند هذا الحد".

وأضاف شميهال "مهمتنا هي إنشاء سور دفاعي موثوق به يحمي جنودنا ويعطي المزيد من المزايا لجيشنا في ساحة المعركة".

كان مجلس الوزراء الأوكراني قد خصص في 2 أبريل الجاري مبلغاً إضافياً قدره 5.6 مليار هريفنا أوكراني لبناء التحصينات.

اليونان ترفض إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، بافلوس ماريناكيس، أن بلاده أوضحت أنها لا تنوي إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا، لكي لا تتعرض قدرات الدفاع الجوي في البلاد للخطر.