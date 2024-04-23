فيزر: التجسس في ألمانيا خطير جدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصفت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر مزاعم التجسس الجديدة ضد موظف لدى نائب ألماني في البرلمان الأوروبي بأنها «خطيرة للغاية». وقالت فيزر في برلين «إذا تأكد أنه كان يتم التجسس من داخل البرلمان الأوروبي لصالح أجهزة استخباراتية صينية، فسيكون ذلك هجوما من الداخل على الديمقراطية الأوروبية»، مضيفة أن الاتهامات الأخرى بالتجسس على المعارضة الصينية لا تقل خطورة أيضا.

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