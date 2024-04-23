المملكة: متفائلون باستقرار وأمن دول المنطقة

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وأوضح على هامش مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في لوكسمبورج، أن هناك حديثا يتبلور في أروقة الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، لافتا إلى أن هذا أمر إيجابي جدا.
وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف العمل الدبلوماسي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، كما تطرق المنتدى إلى التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، واستئناف عملية السلام لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
ماذا بحث المنتدى الخليجي الأوروبي؟
- التعاون الاستراتيجي بين دول الخليج وأوروبا.
- تكثيف العمل الدبلوماسي لخدمة التنمية والسلام.
- التطورات في غزة والتحرك لوقف الحرب.
- إيصال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين.
- لعب أوروبا دورا في فرض حل الدولتين على إسرائيل.
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