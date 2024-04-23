شكرا لقرائتكم خبر المملكة: متفائلون باستقرار وأمن دول المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة أكثر تفاؤلا باستقرار وأمن دول المنطقة، وأوضح في تصريحات لـ«العربية» أمس أن رؤية السعودية تدفع نحو تنمية وإعمار واستقرار المنطقة لا الاضطرابات.

وأوضح على هامش مشاركته في افتتاح أعمال المنتدى رفيع المستوى حول الأمن والتعاون الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، المنعقد في لوكسمبورج، أن هناك حديثا يتبلور في أروقة الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين، لافتا إلى أن هذا أمر إيجابي جدا.

وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون الأمني والاستراتيجي بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف العمل الدبلوماسي المشترك لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، كما تطرق المنتدى إلى التطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، واستئناف عملية السلام لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

ماذا بحث المنتدى الخليجي الأوروبي؟