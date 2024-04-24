الأهرام: التسوية الدائمة والعادلة لقضية فلسطين هي الضامن الوحيد لوقف دائرة الصراع اللانهائية

أشارت صحيفة "الأهرام" المصرية إلى أن مصر تعمل منذ بداية الحرب في غزة، وحتى يومنا هذا، على تبني موقف واضح وثابت تجاه ما يجري فى غزة، وطرحه بقوة ووضوح عبر جبهات دبلوماسية إقليمية ودولية متعددة ومتداخلة، ويحظى هذا الموقف باحترام وتقدير كبيرين من مختلف الجهات الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية كلها.

وأوضحت أن الموقف المصري يدعو إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، والعمل على إبرام اتفاق بشأن تبادل المحتجزين بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. كما يدعو الموقف، وبكل قوة وحزم، إلى رفض أي سيناريوهات لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة إلى الأراضي المصرية، أو إلى أي مكان آخر، وكذلك التحذير من خطورة التفكير الإسرائيلي في اجتياح رفح.

ولفتت إلى أن الموقف المصري يتضمن أيضا التحذير المستمر من مغبة استمرار الصراع في غزة بما يؤدي إلى توسيع نطاقه إلى جبهات ومناطق أخرى، وهو ما ظهر واضحا في الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وأيضا في اضطراب حركة الملاحة جنوب البحر الأحمر، كما يدعو الموقف المصري أيضا إلى البحث عن تسوية سلمية دائمة وشاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، تقوم على أساس مقررات الشرعية الدولية، وحل الدولتين، باعتبار أن هذا الطريق هو الضامن الوحيد لوقف دائرة الصراع اللانهائية.