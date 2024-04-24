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نظّمت الأحزاب الأرمنية الثلاثة، الهنشاك والرمغافار والطاشناق، مسيرة حاشدة من برج حمّود وصولاً إلى كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا في انطلياس.
انطلقت المسيرة عند السابعة من مساء أمس وعند التاسعة أقيم حفل خطابي في حرم الكاثوليكوسية حيث ألقيت كلمات لممثلي الأحزاب الثلاثة تلاها بيان مشترك عن القضية الأرمنية والإبادة التي حصلت في بدايات القرن الماضي.
اختتم الحفل بعظة الكاثوليكوس آرام الأوّل كيشيشيان تناول فيها مواقف تركيا وأذربيجان العدائية ورفض تركيا المستمر الإعتراف بما حدث في أوائل القرن الماضي. كما شجب تكرار الإبادة في القرن الحادي والعشرين في آرتساخ وطالب بعودة أهاليها إلى أراضيهم.
أمّا الحضور الرسمي فتمثل بنوّاب ووزراء حاليين وسابقين وسفير أرمينيا في لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحزاب الارمنية نظمت مسيرة حاشدة من برج حمّود وصولاً انطلياس بذكرى الابادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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