المرصد الاوروبي للنزاهة: هناك من يحاول إسكات القاضية عون التي تواصل العمل بمعالجة قضايا الفساد

اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في بيان الى ان "القاضية اللبنانية غادة عون التي لعبت دورا هاما في مكافحة الفساد في بلادها تستدعى أمام المجلس التأديبي وتواجه خطر الفصل"، معتبرا ان "هذا الاستدعاء يأتي في لحظة حاسمة وفي ظل قيام القاضية عون بالتحقيق بملف في شركة “أوبتيموم” والتي تبين من خلال التدقيق المحاسبي الجنائي الذي نفذه ألفاريز ومارسال اختلاس أكثر من ثمانية مليارات دولار".
ورأى المرصد أن "من الواضح أن هناك من يحاول مرة أخرى إسكات القاضية التي ترفض الاستسلام وتواصل، بشجاعة وإصرار، العمل على معالجة قضايا الفساد المشتعلة في لبنان"، مؤكدا انه ملتزم بمتابعة هذه القضية مع السلطات المختصة في أوروبا وسيعمل على ضمان عدم قيام احد ببسط سلطته على أحد آخر معاقل العدالة الحرة في لبنان وذلك عن طريق ترهيب القضاة الأحرار من أجل إسكاتهم".
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