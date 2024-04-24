سعد: مولوي يحدد مواعيد انتخابات البلديات والصمد يقترح قانونًا للتمديد وهياكل الدولة تتساقط تباعًا

أشار النائب أسامة سعد، في تصريح إلى أنّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يحدد مواعيد انتخابات البلديات والنائب جهاد الصمد يقترح قانونًا للتمديد الثالث للبلديات".

ولفت، في تصريح، إلى أنّ ‏التكاذب المتبادل فادح. ‏هياكل الدولة تتساقط تباعًا".