أشار النائب أسامة سعد، في تصريح إلى أنّ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يحدد مواعيد انتخابات البلديات والنائب جهاد الصمد يقترح قانونًا للتمديد الثالث للبلديات".
ولفت، في تصريح، إلى أنّ التكاذب المتبادل فادح. هياكل الدولة تتساقط تباعًا".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد: مولوي يحدد مواعيد انتخابات البلديات والصمد يقترح قانونًا للتمديد وهياكل الدولة تتساقط تباعًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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