"طيران الشرق الاوسط" ألغت رحلتها من وإلى باريس بسبب إضراب المراقبين الجويين بمطار شارل دوغول

أعلنت شركة "طيران الشرق الاوسط"- الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، عن "إلغاء رحلتها المتوجهة من وإلى باريس ME211/212 ليوم غد الخميس 25 نيسان 2024، وذلك بسبب الإضراب المعلن من المراقبين الجويين في مطار شارل دوغول- باريس".
وأضافت الشركة "بإمكان ركابنا الكرام إجراء تعديل حجوزاتهم مباشرة أو من خلال التنسيق مع مركز الاتصالات MEA Call Center . تطبق سياسة مرونة التذاكر على:
- البطاقات المحجوزة أساساً على رحلة ME211/212 في 25 نيسان 2024 من والى باريس الصادرة في/قبل 23 نيسان 2024.
- مرونة تغيير الحجز: يسمح بتغيير مجاني واحد في/قبل 28 نيسان 2024. يجب أن يكون التغيير داخل المقصورة نفسها وعلى الوجهة نفسها.
- مرونة الاسترداد: يسمح باسترداد ثمن بطاقة السفر كاملا".
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