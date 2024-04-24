ذكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، أنّ "برسم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وبرسم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، وبرسم الحكومة اللبنانية، بريطانيا دولة القانون والمؤسسات، دولة حقوق الانسان والحرية والعدالة، أقر مجلس نوابها (مجلس العموم) قانونًا بترحيل كل مهاجر غير شرعي".
وسأل "متى يحذو رئيس الحكومة ووزير الداخلية حذو بريطانيا، ويعملان على متابعة عمل الأجهزة الأمنية من أجل إعادة اللاجئين غير الشرعيين إلى سوريا؟".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع: متى يحذو ميقاتي ومولوي حذو بريطانيا ويعملان لإعادة النازحين غير الشرعيين إلى سوريا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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