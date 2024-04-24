من أول أبريل.. بنك مصر يرفع سعر الفائدة 4% على الودائع لأجل وحساب التوفير العادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

رفع بنك مصر سعر الفائدة بنسبة تصل إلى 4% على حساب التوفير العادي والودائع الأجل من أول شهر أبريل الجاري وجاء ذلك بعد قرار البنك المركزي، وفق البيانات المنشورة على موقعه الإلكتروني.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم 6 من مارس الماضي ليسجل متوسط سعر الكوريدور لديه 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

أسعار الفائدة على شرائح حساب التوفير العادي بعد الزيادة

شرائح الحساب: مقسم إلى 5 شرائح تتدرج بينهم الفائدة حسب رصيد كل شريحة.

- حدود احتساب العائد: يبدأ على الرصيد من أول 3 آلاف جنيه ودون ذلك (صفر) فائدة.

- الشريحة الأولى تبدأ من 3 إلى 5 آلاف جنيه: تتراوح بين 10.25% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و10.5% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و10.625% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و10.75% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

- الشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه: نسبة الفائدة 10.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و10.75% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و10.875% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و11% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

- الشريحة الثالثة أكثر من 50 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه: نسبة الفائدة 11% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و11.25% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و11.325% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و11.5% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

- الشريحة الرابعة أكثر 250 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: سجلت الفائدة 11.5% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و11.75% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية و11.875% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و12% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

- الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف جنيه: نسبة الفائدة 12% سنويا لدورية صرف العائد الشهرية، و12.25% سنويا لدورية صرف العائد ربع السنوية، و12.375% سنويا لدورية صرف العائد نصف السنوية، و12.5% سنويا لدورية صرف العائد السنوية.

اسعار الفائدة على الودائع لأجل

زادت أسعار الفائدة لتتراوح بين 8.375% إلى 11.5% حسب أجل كل وديعة وقيمتها.